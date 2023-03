I napoletani sono stati capaci di fare una cosa incredibile: il web è impazzito (Di domenica 5 marzo 2023) Il Napoli e i napoletani hanno avuto la capacità di sovvertire i rapporti tra le tifoserie facendo letteralmente impazzire il web. Il Napoli ha subito la seconda sconfitta della stagione, perdendo contro la Lazio, guidata dal suo ex-allenatore Maurizio Sarri. Il gol di Vecino ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive della capolista, che si è trovata costretta a incassare il primo ko in gare ufficiali davanti al pubblico del “Maradona“. Non si verificava un tale risultato da quasi un anno, ovvero dal 10 aprile 2022, giorno della sconfitta interna contro la Fiorentina. La squadra di Luciano Spalletti aveva ottenuto una serie di 12 vittorie e 2 pareggi in casa prima di perdere contro la Lazio. Tuttavia, la sconfitta non viene considerata un campanello d’allarme per i tifosi del Napoli, ma solo un piccolo incidente di percorso. Nonostante la ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Il Napoli e ihanno avuto latà di sovvertire i rapporti tra le tifoserie facendo letteralmente impazzire il web. Il Napoli ha subito la seconda sconfitta della stagione, perdendo contro la Lazio, guidata dal suo ex-allenatore Maurizio Sarri. Il gol di Vecino ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive della capolista, che si è trovata costretta a incassare il primo ko in gare ufficiali davanti al pubblico del “Maradona“. Non si verificava un tale risultato da quasi un anno, ovvero dal 10 aprile 2022, giorno della sconfitta interna contro la Fiorentina. La squadra di Luciano Spalletti aveva ottenuto una serie di 12 vittorie e 2 pareggi in casa prima di perdere contro la Lazio. Tuttavia, la sconfitta non viene considerata un campanello d’allarme per i tifosi del Napoli, ma solo un piccolo incidente di percorso. Nonostante la ...

