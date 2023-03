I fedelissimi di Elly Schlein: quale vi inquieta di più? (Di domenica 5 marzo 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Marco Furfaro","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mattia Santori","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Giuseppe Provenzano","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Arturo Scotto","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Marco Furfaro","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mattia Santori","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Giuseppe Provenzano","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Arturo Scotto","index":3}

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BussoloMarco : RT @Open_gol: I nomi caldi per la segreteria. Dove entreranno fedelissimi - CiaobyDany : RT @Open_gol: I nomi caldi per la segreteria. Dove entreranno fedelissimi - Open_gol : I nomi caldi per la segreteria. Dove entreranno fedelissimi -