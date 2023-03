I consigli di Prodi al nuovo Pd di Elly Schlein: «Sia radicale ma aggreghi». Linea filo-Usa sull’Ucraina? «Non può essere solo armi e zero diplomazia» (Di domenica 5 marzo 2023) Non ha mai rivelato per quale dei due contendenti avrebbe votato, l’ex premier Romano Prodi. Ma ora che Elly Schlein si è presa, a sorpresa, il Partito democratico, il padre nobile della formazione politica non nasconde una certa soddisfazione per il “vento nuovo” e alla prima segretaria donna non nega qualche consiglio. Lo fa dalla tribuna di Rai3, ospite della trasmissione In mezz’ora in più condotta da Lucia Annunziata. «Conosco bene sia la Schlein che Bonaccini: a Bologna sono un po’ il gatto di casa», racconta Prodi dei due dirigenti emiliani che si sono contesi la guida del Pd. Quale il giudizio sul risultato emerso, dunque? «Il Pd è cambiato, forse di più con lei. Le primarie hanno rianimato il partito», sostiene Prodi, secondo il quale «la ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Non ha mai rivelato per quale dei due contendenti avrebbe votato, l’ex premier Romano. Ma ora chesi è presa, a sorpresa, il Partito democratico, il padre nobile della formazione politica non nasconde una certa soddisfazione per il “vento” e alla prima segretaria donna non nega qualcheo. Lo fa dalla tribuna di Rai3, ospite della trasmissione In mezz’ora in più condotta da Lucia Annunziata. «Conosco bene sia lache Bonaccini: a Bologna sono un po’ il gatto di casa», raccontadei due dirigenti emiliani che si sono contesi la guida del Pd. Quale il giudizio sul risultato emerso, dunque? «Il Pd è cambiato, forse di più con lei. Le primarie hanno rianimato il partito», sostiene, secondo il quale «la ...

