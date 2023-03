Hockey ghiaccio | Alps League 2022-2023 | Vipiteno la spunta sull’EC Bregenzerwald

(Di domenica 5 marzo 2023) Il sabato sera dell’sorride all’unica squadra italiana impegnata suldi questa intensissima stagione. Ilinfatti ha battuto, con lo score di 4-3, l’EC. Partita non facile per i “Broncos” che però fanno gara di testa sin dal primo momento senza mai essere ripresi, ma soltanto avvicinati. Nel primo tempo le reti di Giftopoulos e Maylan, mandano gli altoatesini al riposo sul 2-0. Un solco che si rivelerà decisivo per gestire il ritorno ospite. Seconda frazione: tanta indisciplina e power play per entrambe le squadre. Lehtonen, per gli ospiti griffa una doppietta, che viene però inframezzata dal pesantissimo gol di Conci. Terzo e ultimo blocco di gara. Si riparte dal 3-2, che però diventa 4-2 ...

L'Ambr ha chiuso il suo campionato con una pesante sconfitta. Nel 52o e ultimo turno di NL la squadra di Cereda stata sconfitta per 7 - 4 a Rapperswil. Suldei sangallesi non c' stata storia, con i padroni di casa capaci di portarsi sul 7 - 0 dopo poco meno di met partita. A risultato acquisito sono arrivate le reti dei biancobl firmate da ...... ma di certo i direttori di gara non sono stati in grado di gestire il confronto sul. I ...se il metro dei Falcons è questo " rischia di somigliare più a una corrida che a una partita di... prima di dedicarsi alla gestione di strutture complesse (Direttore Generale della Lega Volley, Presidente del COL dei Mondiali disu1994, Segretario della Commissione Tecnica della ...

(MG) Dopo Gara Due, solo lo Zell am See riesce a raggiungere i quarti di finale della Alps Hockey League e, di contro, il Fassa Falcons, saluta e chiude qua la sua stagione agonistica. I Trentini per ...In una partita pazza e incerta fino all’ultimo i bianconeri di Gianinazzi agguantano il posto ai preplayoff. Dove, da martedì, sfideranno il Friborgo ...