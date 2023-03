Hikikomori, in Italia gli adolescenti che si ritirano dalla società sono oltre 50mila. Analisi di un fenomeno in crescita (Di domenica 5 marzo 2023) Gli Hikikomori in Italia sarebbero oltre cinquantamila. Per la prima volta a dare una stima ufficiale dei ragazzi che per mesi si chiudono in casa a dormire o a guardare la televisione, a leggere o a giocare online, è uno studio nazionale svolto dal Gruppo Abele e dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa. La ricerca ha coinvolto un campione di oltre dodicimila studenti rappresentativo della popolazione scolastica Italiana fra i 15 e i 19 anni. I risultati fanno suonare il campanello d’allarme. Se fino a poco tempo fa il fenomeno Hikikomori era considerato marginale ora i cosiddetti “ritirati sociali”, ovvero giovani o giovanissimi che smettono di uscire di casa, di frequentare scuola e amici, per chiudersi nelle proprie stanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Gliinsarebberocinquantamila. Per la prima volta a dare una stima ufficiale dei ragazzi che per mesi si chiudono in casa a dormire o a guardare la televisione, a leggere o a giocare online, è uno studio nazionale svolto dal Gruppo Abele e dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa. La ricerca ha coinvolto un campione didodicimila studenti rappresentativo della popolazione scolasticana fra i 15 e i 19 anni. I risultati fanno suonare il campanello d’allarme. Se fino a poco tempo fa ilera considerato marginale ora i cosiddetti “ritirati sociali”, ovvero giovani o giovanissimi che smettono di uscire di casa, di frequentare scuola e amici, per chiudersi nelle proprie stanze ...

