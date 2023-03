Highlights Trieste-Treviso 97-86, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 5 marzo 2023) Gli Highlights di Trieste-Treviso, match valevole per la ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui i padroni di casa hanno spazzato via la formazione ospite mediante il netto e roboante punteggio di 97-86. In virtù di questo successo i friulani salgono a 18 punti in classifica e staccano i loro rivali odierni che resta fermi a quota 16. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Glidi, match valevole per la ventesima giornata del campionato didi, in cui i padroni di casa hanno spazzato via la formazione ospite mediante il netto e roboante punteggio di 97-86. In virtù di questo successo i friulani salgono a 18 punti in classifica e staccano i loro rivali odierni che resta fermi a quota 16. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Steve Hackett in concerto a Ferrara per far rivivere i Genesis
Stephen Richard Hackett, detto Steve, si esibirà in piazza Trento e Trieste il prossimo 12 luglio con lo spettacolo "Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights".

STEVE HACKETT GENESIS REVISITED WORLD TOUR 2023 "FOXTROT AT FIFTY + HACKETT HIGHLIGHTS"
Giovedì 6 luglio
Lunedì 10 luglio CASERTA Belvedere di San Leucio
Mercoledì 12 luglio FERRARA Piazza Trento Trieste
13 luglio Palmanova, Udine - Piazza Grande

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone.

"Mostro sacro" del progressive rock mondiale, storico chitarrista dei Genesis, cantante e compositore britannico, Steve Hackett sarà in concerto il 13 luglio a Palmanova (Udine), unica tappa nel Nordest.