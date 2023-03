Highlights Spezia-Verona 0-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 5 marzo 2023) Ildeglidi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Scontro salvezza ed animi tesissimi al Picco di La: le due squadre si studiano nel primo tempo, tanti i falli e poche le giocate. Nella ripresa Kallon ha una occasione clamorosa, ma a tu per tu con Dragowski spreca tutto. Loha però il pallino del gioco, prende un palo clamoroso con Nzola ma alla fine non riesce a trovare lo spunto giusto per sbloccare il risultato grazie anche ad una straordinaria parata di Perilli. Con questo pareggio rimane tutto invariato: loha 3 punti di vantaggio sula 13 partite dalla fine. SportFace.

Partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa salvezza quella tra lo Spezia e l’Hellas allo stadio Alberto Picco. Esordio in A per Perilli che sostituisce Montipò out per febbre. In avvio infort ...La domenica di campionato si apre con la sfida tra Spezia ed Hellas Verona: uno scontro cruciale per le ambizioni salvezza di entrambe le squadre La domenica di campionato si apre con la sfida tra ...