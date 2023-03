HIGHLIGHTS | Mourinho batte Allegri | decide un gol di Mancini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - OdeonZ__ : Mourinho infuriato. Guarda la litigata con il quarto uomo - CMercatoNews : #Roma ???? ko, José #Mourinho attacca #Serra e valuta azioni legali ????? - sportli26181512 : Cremonese-Roma 2-1: video, gol e highlights: La Cremonese trova la sua prima vittoria in campionato battendo la Rom… - cmercatoweb : Storica 'prima' della #Cremonese, la #Roma ???? finisce ko allo 'Zini': rivivi la partita con la cronaca e gli highli… -

JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri La Corte federale d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma.

HIGHLIGHTS | Mancini stende la Juve: Mourinho passa di corto muso Calcio mercato web

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione contro la Cremonese José Mourinho, allenatore della Roma, è stato squalificato per du ...Allo Zini i padroni di casa della Cremonese guidati da Davide Ballardini ospitano la Roma di José Mourinho. La gara è valevole per la ventiquattresima giornata.