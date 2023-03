Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Verona, Zaffaroni: 'Accettiamo il risultato, ecco come stanno Ngonge e Duda': Le parole di Marco Zaffaroni, tecnico… - sportli26181512 : hellas Verona, le pagelle di CM: Kallon sciupone: Spezia-Hellas Verona 0-0 Perilli 6,5: entra al posto dell’indispo… - ilbianconerocom : Juve Primavera-Hellas Verona LIVE: prima occasione per Turco - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS - HELLAS VERONA PRIMAVERA 0-0 - Inizia la gara (diretta su SportItalia) - sportli26181512 : Spezia-Verona 0-0: video e highlights: Pareggio senza reti al Picco di La Spezia tra i bianconeri di Semplici e l'H… -

Commenta per primo Spezia -0 - 0 Dragowski sv 7: gara di normale amministrazione almeno fino al 70' quando Kallon spara addosso a Dragosky che resta in piedi fino all'ultimo Amian 6: partita di contenimento, nella ...Termina in parità e senza reti il delicato scontro diretto per la salvezza tra Spezia ed. 0 - 0 il risultato del Picco al termine di un match molto chiuso e bloccato, in cui le uniche tre grandi occasioni arrivano soltanto nelle ultime battute di gara (Kallon murato da ...... Inter* 47, Milan 47, Roma* 44, Atalanta 42, Juventus** 35, Bologna* 35, Udinese 32, Monza 32, Torino* 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Salernitana* 24, Spezia 21,...

Spezia-Verona 0-0, video e highlights: portieri decisivi, distanze invariate in classifica Sky Sport

14.10 - Buon pomeriggio e buona domenica amici e amiche di Tuttojuve.com, benvenuti/e alla diretta testuale di Juventus-Hellas Verona Primavera, match della 22a giornata del campionato Primavera. La ...Pareggio senza reti al Picco di La Spezia tra i bianconeri di Semplici e l'Hellas Verona di Zaffaroni. Un match dove a farla da padrone è stata la paura di perdere e complicare la corsa salvezza. Da s ...