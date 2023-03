Harry e Meghan, Re Carlo spietato anche con i figli della coppia: la decisione sconvolge i fan (Di domenica 5 marzo 2023) Re Carlo III ha mostrato il pugno duro anche con i figli della coppia, lasciando letteralmente senza parole i fan della Famiglia Reale. Lo scontro tra la Famiglia Reale e i Sussex, che va avanti ormai da anni, sembra essere diventato a tutto campo. Nonostante il probabilissimo invito di re Carlo III all’incoronazione del prossimo 6 maggio, pare proprio che il sovrano stia cercando di escludere sempre più Harry e Meghan dalla Corona britannica. I figli di Harry e Meghan snobbati da Carlo III – Foto ANSA – Grantennistoscana.itRe Carlo III ha infatti sfrattato la coppia dalla residenza di Frogmore Cottage, che si trova nella campagna ad ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 5 marzo 2023) ReIII ha mostrato il pugno durocon i, lasciando letteralmente senza parole i fanFamiglia Reale. Lo scontro tra la Famiglia Reale e i Sussex, che va avanti ormai da anni, sembra essere diventato a tutto campo. Nonostante il probabilissimo invito di reIII all’incoronazione del prossimo 6 maggio, pare proprio che il sovrano stia cercando di escludere sempre piùdalla Corona britannica. Idisnobbati daIII – Foto ANSA – Grantennistoscana.itReIII ha infatti sfrattato ladalla residenza di Frogmore Cottage, che si trova nella campagna ad ...

