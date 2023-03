Harry e Meghan invitati ufficialmente all’incoronazione di Re Carlo III. Attesa per la loro risposta (Di domenica 5 marzo 2023) Il principe Harry sarà all’incoronazione di Carlo III? Questo è il quesito che tiene banco in Gran Bretagna nelle ultime ore quando è stato reso noto che il futuro re della monarchia inglese ha fatto recapitare tramite mail l’invito ufficiale alla cerimonia del prossimo 6 maggio. Non è ancora arrivata a corte la risposta dei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Il principesaràdiIII? Questo è il quesito che tiene banco in Gran Bretagna nelle ultime ore quando è stato reso noto che il futuro re della monarchia inglese ha fatto recapitare tramite mail l’invito ufficiale alla cerimonia del prossimo 6 maggio. Non è ancora arrivata a corte ladei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati a partecipare all'incoronazione di re Carlo III, secondo quan… - repubblica : Re Carlo invita Harry e Meghan all'incoronazione. Ma loro per adesso non rispondono [di Enrico Franceschini] - Onorio_Ferraro : ?? Secondo quanto riportato dal Sunday Times, il principe #Harry e la sua conserte #Meghan avrebbero ricevuto un'e-m… - paoloangeloRF : Harry e Meghan invitati all'incoronazione di re Carlo III - HuffPostItalia : 'Harry e Meghan invitati all’incoronazione di re Carlo'. Ma non è detto che la coppia accetti -