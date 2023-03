Ha deciso di andare via dal Liverpool | lo attende la Juventus | colpo da novanta

(Di domenica 5 marzo 2023) Lalo aspetta, lo sogna da tempo. La prossima estate potrebbe essere quella dell’attacco decisivo. Non sarà facile ma intanto i tifosi iniziano a sognare. Nonostante la sconfitta interna patita contro la Lazio nessuno potrà togliere lo scudetto al Napoli e quindi le altre rivali stanno già pensando “intensamente” a come poter fermare la squadra di Luciano Spalletti la stagione che verrà.Stadium (Foto ANSA – grantennistoscana.it)E’ pur vero che diverse compagini inseguitrici hanno ancora le coppe, Coppa Italia ma non soltanto, che possono rappresentare obiettivi importanti da raggiungere e far sì che poi la stagione presenti alla fine un saldo positivo. Il grande problema, però, per tutte le avversarie del Napoli, è che la squadra partenopea non sta semplicemente vincendo il campionato, lo sta dominando grazie ad una superiorità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giadar582 : RT @aMika_LT: -altrimenti non avrebbe avuto. Ma a prescindere, credo che tra andare a casa e restare alle condizioni offerte, anche lei pr… - twiSara : RT @darioloc81: È una mia impressione o più cresci e più andare dal parrucchiere diventa una guerra di nervi psicologica tra come vorresti… - robinazeta : @liviozeta929 Non mi riferivo alla scelta di andare via, quella l'ho capita e ci sta...sono tutte le interviste ril… - maiaprimavista : Mica una buona cosa che abbia deciso lui di andare via. Per carità. - Vesofiii : RT @aMika_LT: -altrimenti non avrebbe avuto. Ma a prescindere, credo che tra andare a casa e restare alle condizioni offerte, anche lei pr… -

... dato che non potevamooltre i 500 metri di distanza. Ci siamo detti: 'Creiamo un progetto ... la gente ha bisogno di aggiornamenti, si annoia in fretta, quindi abbiamodi rimuovere molte ......in arrivo a Bagno o diretti verso la Toscana devono passare per Pieve Santo Stefano (e da lì... Si èdi attivare una navetta con servizio di trasporto dal centro di Bagno di Romagna fino ...L'INCIDENTE Complice la bella giornata di sole Renato poco dopo aver pranzato, avevadia fresare il campo che si trova in via Cal De Ligna, proprio dietro la casa. Per farlo aveva ...

Inter-Lecce, il Tar ha deciso: i tifosi salentini possono andare a San ... calcioWEBpuglia

Quali sono gli elementi che rendono Friends una sitcom anni '90 indimenticabile nonostante siano trascorsi più di vent'anni dal suo debuttoChasiv Jar. Non si entra a Chasiv Jar per via dei combattimenti che si sono intensificati e avvicinati. È la prima volta che ci succede. Decidiamo di andare all’ospedale N°5 di Kostiantynivka cercando ...