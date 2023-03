Guerra Ucraina, la Russia ha usato una nuova potente bomba da 1.500 kg (Di domenica 5 marzo 2023) Qualche settimana fa i russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 chilometri grazie ai suoi 1.010 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale. A riportarlo è stato il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta della bomba planante PAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019. L’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’ Ucraina. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40 centimetri, la bomba può essere sganciata fino a 15 chilometri di un’altitudine. Intanto, secondo quanto ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Qualche settimana fa i russi hannoper la prima volta inunaguidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 chilometri grazie ai suoi 1.010 chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale. A riportarlo è stato il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta dellaplanante PAB-1500B, mostrata per la prima volta innel 2019. L’ordigno è statoqualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40 centimetri, lapuò essere sganciata fino a 15 chilometri di un’altitudine. Intanto, secondo quanto ...

