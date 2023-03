Guerra in Ucraina, Prodi sbotta: “Chi comanda sono Usa e Cina…” (Di domenica 5 marzo 2023) Il video è passato un po’ in sordina nel dibattito pubblico. Non però in rete, dove l’intervento di Romano Prodi corre di cellulare in cellulare e di social in social. Non tanto, o non solo, perché si vede l’ex premier un tantino irritato sbottare contro Alessandro De Angelis in diretta. Ma anche per il contenuto della sue frasi sulla Guerra in Ucraina e sulle reali possibilità di far concludere il conflitto. Andiamo con ordine. A Piazzapulita giovedì sera si discuteva del conflitto tra Kiev e Mosca, in particolare delle mosse di Joe Biden che col suo viaggio a Kiev e Varsavia è sembrato voler “dividere” l’Europa. “In questo momento ci sono delle tensioni europee – dice Prodi – Da un lato gli stati baltici con la Polonia e dall’altra tutti gli altri. Ci sono ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 marzo 2023) Il video è passato un po’ in sordina nel dibattito pubblico. Non però in rete, dove l’intervento di Romanocorre di cellulare in cellulare e di social in social. Non tanto, o non solo, perché si vede l’ex premier un tantino irritatore contro Alessandro De Angelis in diretta. Ma anche per il contenuto della sue frasi sullaine sulle reali possibilità di far concludere il conflitto. Andiamo con ordine. A Piazzapulita giovedì sera si discuteva del conflitto tra Kiev e Mosca, in particolare delle mosse di Joe Biden che col suo viaggio a Kiev e Varsavia è sembrato voler “dividere” l’Europa. “In questo momento cidelle tensioni europee – dice– Da un lato gli stati baltici con la Polonia e dall’altra tutti gli altri. Ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - RaiNews : Il ministro degli Esteri russo Lavrov, al G20 in India, non è riuscito a terminare la frase perché interrotto dalle… - TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - microcerotis : Bce, il Monito di Lagarde: 'Siamo in una permacrisi' lo “stato generale di insicurezza” in cui vive da anni il Vecc… - cossuantoniox12 : RT @ImolaOggi: Ucraina, Trump: 'metterò fine alla guerra in un giorno' -