Grecia, violenti scontri ad Atene durante le manifestazioni di protesta per il disastro ferroviario (video) (Di domenica 5 marzo 2023) violenti scontri tra polizia e manifestanti ad Atene al termine della manifestazione indetta per protestare contro lo stato in cui versano le ferrovie del paese dopo il grave disastro ferroviario costato la vita a 57 persone. Davanti al Parlamento alcuni manifestanti hanno dato fuoco a cassonetti e hanno lanciato molotov, la polizia ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023)tra polizia e manifestanti adal termine della manifestazione indetta perre contro lo stato in cui versano le ferrovie del paese dopo il gravecostato la vita a 57 persone. Davanti al Parlamento alcuni manifestanti hanno dato fuoco a cassonetti e hanno lanciato molotov, la polizia ha risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

