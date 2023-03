Grecia | il premier ora si scusa | perdono per disastro ferroviario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Incidente ferroviario in Grecia, il premier si scusa con le famiglie delle vittime - Radio1Rai : ??#Grecia Il premier #Mitsotakis si è scusato con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario, che ha provoc… - mbbelluco : RT @lidentita: ??#Grecia, la strage dei #treni almeno quaranta morti da loro si dimette il ministro. Il #premier greco #Kyriakos #Mitsotakis… - DilectisG : RT @DilectisG: Ale pochi secondi fa ho letto un tweet di un telespettatore che diceva di Enrico Letta Premier, ho capito che l’Italia sta i… - DilectisG : Ale pochi secondi fa ho letto un tweet di un telespettatore che diceva di Enrico Letta Premier, ho capito che l’Ita… -

Almeno 57 persone sono state confermate morte dopo l'incidente ferroviario in, avvenuto martedì sera di questa settimana. E ora il primo ministro greco si scusa con le famiglie delle vittime, scrive Afp. "Come primo ministro, devo chiedere perdono a tutti, ma soprattutto ...Ilgreco, Kyriakos Mitsotakis , ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime dell'incidente ... "Innel 2023 non è possibile che due treni percorrano gli stessi binari in direzioni ...Ilgreco Kyriakos Mitsotakis: 'Incidente causato da tragico errore umano'. Secondo i media greci, si tratta del 'peggior incidente ferroviario che laabbia mai conosciuto'. Il ...

Incidente ferroviario in Grecia, il premier si scusa con le famiglie delle vittime Sky Tg24

Mondo Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: oltre 40 morti Un treno merci e uno passeggeri si sono scontrati ieri sera sulla tratta tra Atene e Salonicco: almeno 40 i morti e 85 i ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente ferroviario in Grecia, il premier si scusa con le famiglie delle vittime ...