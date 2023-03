Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon torna a parlare di Luca Onestini, Ivana sbotta: "Sono scioccobasita" (Di domenica 5 marzo 2023) Le nuove dichiarazioni di Nikita nei confronti di Luca hanno suscitato la reazione di Ivana Mrázová uscita dalla Casa del Gf Vip nel corso dell'ultima puntata. Leggi su comingsoon (Di domenica 5 marzo 2023) Le nuove dichiarazioni dinei confronti dihanno suscitato la reazione diMrázová uscita dalla Casa del Gf Vip nel corso dell'ultima puntata.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - Michela51085978 : RT @ItalianGHz: Per favore dai state in silenzio, non giustificate niente e lasciate dare giudizi veritieri ai fans delle coppie attuali ch… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: ' IL MORALIZZATORE ' Grande Fratello Vip, salta la replica del 3 Marzo su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reali… -