Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese svela il vero motivo della rottura con Belen e in che rapporti sono ora

salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri - Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - Alcuni comportamenti "denoterebbero un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico".

Ivana Mrazova tuona contro Nikita Pelizon . La modella ceca, che lo scorso giovedì si è congedata dalla Casa delVip 7 dopo esservi entrata come ospite per chiarirsi con l' ex fidanzato Luca Onestini (i due hanno lasciato aperta la porta a un possibile ritorno di fiamma), lungo la giornata di ...Ivana Mrazova ha lanciato una bella frecciatina nei confronti di Nikita Pelizon . Proprio la modella, confrontandosi con Antonella Fiordelisi alVip , ha parlato nuovamente degli atteggiamenti di Luca Onestini . Nikita parla di Onestini al GF Vip: Ivana le lancia un dardo infuocato Stava pensando alla storia di Luca.

A pochi giorni dalla sua eliminazione al GF Vip, Antonino Spinalbese ospite a Verissimo, ha parlato della sua ex fidanzata Belen e di Ginevra Lamborghini.La migliore amica di Antonella Fiordelisi ha detto cosa pensano i genitori dell'influencer su Edoardo Donnamaria ...