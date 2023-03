Gran Premio del Bahrain | Verstappen vince Ferrari ritirata al 41esimo giro

(Di domenica 5 marzo 2023) Maxha vinto il Gp del, che ha aperto la stagione iridata in Formula 1. L’olandese, al volante della Red Bull, ha preceduto il compagno di scuderia il messicano Sergio Perez. Il podio è stato completato dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Quarta ladi Carlos Sainz, ritiro alper quella di Charles Leclerc. Comincia male la stagione mondiale dellain Formula 1. Charles Leclerc è stato costretto a ritirarsi, fermandosi tristemente a bordo pista. Un epilogo davvero inglorioso per la ‘rossa’ di Maranello che già in mattinata era stata costretta a cambiare la centralina elettrica e la batteria sulla SF-23 del pilota monegasco: “In termini di performance eravamo lontani con il passo gara. Hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo vicini. E’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 3lookey : RT @pierangelo1982: Gran premio noioso… e non si può manco più contare su Latifi x ravvivarlo con una safety car… sempre detto che Latifi e… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Max Verstappen e la Red Bull hanno vinto il Gran Premio del Bahrein, il primo della stagione di Formula 1 - ericordarcicosi : da fan di leclerc e norris io non me la sento di commentare questo gran premio, stavo meglio senza f1 - rtl1025 : ??? #Formula1, Max #Verstappen vince il #BahrainGP davanti al compagno di squadra #Perez ed all'#AstonMartin di… - MattiaBufis1 : @GiGiglio99 Purtroppo ho una notizia. 7 degli ultimi 8 vincitori del Gran Premio di Abu Dhabi hanno vinto il mondiale l'anno successivo -

La prima parte disfila quindi via senza particolari colpi di scena anche dopo il primo valzer di pit - stop, in cui le Red Bull optano ancora per gomma morbida, mentre le Ferrari virano ...Fernando Alonso corre più veloce del tempo. A 41 anni e mezzo (è nato a Oviedo il 29 luglio 1981), l'ex ferrarista " ora pilota della Aston Martin " è salito sul podio deldel Bahrain, prima gara del Mondiale 2023 di Formula Uno, preceduto soltanto dai due piloti della Red Bull: il campione del mondo in carica, Max Verstappen (25 anni) e il suo compagno di ...SAKHIR - La Ferrari esce delusa daldel Bahrain , valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Charles Leclerc è costretto al ritiro dopo 41 giri , mentre per Carlos Sainz arriva un quarto posto che non può ...

F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi gara alle 16 Sky Sport

Prestazione straordinaria per Fernando Alonso, che in Bahrain ha concluso il suo primo Gran Premio con l'Aston Martin in terza posizione, conquistando un grandissimo podio e dimostrando di avere un pa ...Max Verstappen con Sergio Perez , dettano ‘legge’ al primo Gran Premio della stagione Mondiale 2023/2024. Il campione dle mondo fa gara a se sin dalla partenza. Chaerles Leclerc cerca di rimanere in ...