GP Indonesia | Gara 2 Superbike | Bautista si riprende e vince

(Di domenica 5 marzo 2023) Un errore in Superpole cancellato, immediatamente, dalla vittoria in2 del GP. Utile alla classifica e importante per rimarcare, nuovamente, come sia lui l’uomo da battere in questa2023. Alvaroha lasciato la vittoria a un grande Toprak Razgtalioglu di Yamaha nella corsa sprint dopo essere scivolato in sella alla sua Ducati. Una momentanea défaillance archiviata con il grande acuto nell’ultimo appuntamento di Mandalika: il campione del mondo spagnolo ha piegato proprio il turco che si è dovuto accontentare del secondo posto, mentre ha concluso il podio virtuale Xavi Vierge su tema HRC. Nono Danilo Petrucci su Barni Team Racing, ritiro per Jontahan Rea di Kawasaki. GP: la vittoria di ...

Al termine di una corsa rocambolesca e ricca di colpi di scena, Alvaro Bautista si riscatta prontamente dopo la caduta della Superpole Race e vince in rimonta (partiva 10°) gara-2 del Gran Premio dell ...Dopo l'ottavo posto del sabato, in gara-2 sul circuito di Mandalika l'elvetico ha centrato la 12a posizione. A farla da padrone in Indonesia è ancora una volta stato Alvaro Bautista, che ha dunque ...