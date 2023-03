GP Bahrain | highlights della gara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #F1, #BahrainGP 2023: highlights e sintesi della gara – VIDEO #Verstappen #Perez #Alonso #Sainz #Hamilton #Stroll… - Virus1979C : RT @SkyTG24: Formula 1, Verstappen vince il Gp del Bahrain. Parte male il Mondiale di Leclerc: ritirato - Italia_Notizie : GP Bahrain, gli highlights della gara: il sorpasso capolavoro di Alonso su Hamilton - Luxgraph : GP Bahrain, gli highlights della gara: il sorpasso capolavoro di Alonso su Hamilton #corriere #news #2022 #italy… - SkyTG24 : Formula 1, Verstappen vince il Gp del Bahrain. Parte male il Mondiale di Leclerc: ritirato -

Formula 1, glidel GP2023: vince Max Verstappen, che precede Sergio Perez e un grande Fernando ...GP- Vi riportiamo glidell'ultimo Gran Premio del, appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di Formula 1 . Al termine di una gara gestita alla perfezione fin dalla prima ...La gara invedi anche F1 in, a Verstappen la pole. Terza la Ferrari di Leclerc VIDEO Il Mondiale di Formula 1 è iniziato così com'era finito: con Max Verstappen davanti a tutti. Il ...

GP Bahrain, gli highlights delle qualifiche Autosprint.it

È festa Red Bull al termine del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nello splendido scenario del tracciato di Sakhir abbiamo assistito al dominio assoluto del ...Watch the highlights as Hibernian come from behind to beat 10-man Livingston Premier League: Liverpool hit seven against Man Utd in stunning display - reaction Liverpool smash seven past shambolic Man ...