GP Bahrain diretta | Verstappen torna in testa per il pit-stop di Perez | Leclerc è secondo

(Di domenica 5 marzo 2023) Alonso e Russell superano Bottas per la sesta e settima piazza18° giro -imbocca la corsia box, anche lui riparte con gomme soft e rientra dietro a17° giro -tiene...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - F1ingenerale_ : Verstappen lamenta un leggero bloccaggio alle gomme posteriori in scalata Gara LIVE: - VikyBorgomeo : Che furbo Russel... Alle spalle di Hamilton dice ai box 'Sta gestendo le gomme o è solo lento?' Malizia da piloti..… - infoitsport : F1 LIVE GP Bahrain, segui la gara in diretta dalle 16 - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ???????????????? ?????????? ???? ?????? ???? ?????????????? Tutti gli aggiornamenti LIVE ? -

15° giro - Perez guida il GP con 11'5 su Verstappen, poi Stroll Leclerc Sainz Hamilton Bottas Alonso Russell Magnussen Albon Ocon Tsunoda Gasly Sargeant Norris DeVries Hulkenberg Zhou 15° giro - Pit ...Al via il Mondiale. L'uomo da battere è sempre Max Verstappen con la Red Bull. Le Ferrari scattano dalla seconda ...10° giro - Primo pit - stop della stagione, lo fa Gasly che monta gomme hard Buon giro di Leclerc che guadagna mezzo secondo su Perez, ma è a 6'3 da Verstappen Piccolo errore di Russell che va in via ...

F1 GP Bahrain, diretta gara: dove vederla in tv Tuttosport

F1, Gran Premio del Bahrain: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i ...4° giro - Verstappen spinge forte e porta a 3"1 il vantaggio su Leclerc che a sua volta ha 1" su Perez. 2° giro - Verstappen ha già 1"9 su Leclerc, velocissima per ora la Red Bull. Leclerc tiene ...