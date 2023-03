GP Bahrain diretta: Verstappen al pit-stop, ma rimane leader davanti a Perez e Leclerc (Di domenica 5 marzo 2023) 36° giro - Ed ecco che Verstappen va in corsia box per montare quattro Pirelli dureVerstappen è l'unico a non aver effettuato il secondo pit-stop35° giro - Secondo pit-stop... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 marzo 2023) 36° giro - Ed ecco cheva in corsia box per montare quattro Pirelli dureè l'unico a non aver effettuato il secondo pit-35° giro - Secondo pit-...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 8m: ?? 15:57 Il Messaggero: F1, GP Bahrain in diretta: Verstappen in.… ?? 16:05 Ra… - Carlo36371061 : RT @SkySportF1: Oscar Pistri costretto al ritiro nel suo esordio in F1 Tutti gli aggiornamenti LIVE ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: La Red Bull ne ha di più: Perez risupera Leclerc LIVE ? - VikyBorgomeo : #F1 #GPBahrein Metà gara Verstappen Perez Leclerc Sainz Hamilton Alonso Russel Stroll Bottas Sargeant Zhou Segui… -