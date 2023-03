GP Bahrain diretta | Leclerc si ritira per problemi al motore | terzo sale Sainz

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - repubblica : F1, Leclerc si ritira al 41° giro. Verstappen saldamente al comando davanti a Perez e Sainz. La diretta - e_violati : F1 Gp Bahrain, la gara in diretta: Verstappen in testa poi Perez e Leclerc @F1 @Max33Verstappen @Charles_Leclerc - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #GPBahrein - Non è neanche iniziata la stagione e già ci sono i primi problemi per la SF-23 di Leclerc - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #GPBahrein - Di male in peggio: sostituita la centralina sulla SF-23 -

35° giro - Secondo pit - stop per Perez, gomme dure per lui 34° giro - Pit - stop per Leclerc che rimonta le dure, pit pure per Zhou e Ocon 33° giro - Per spiegare la superiorità della Red Bull, ...15° giro - Perez guida il GP con 11'5 su Verstappen, poi Stroll Leclerc Sainz Hamilton Bottas Alonso Russell Magnussen Albon Ocon Tsunoda Gasly Sargeant Norris DeVries Hulkenberg Zhou 15° giro - Pit ...Al via il Mondiale. L'uomo da battere è sempre Max Verstappen con la Red Bull. Le Ferrari scattano dalla seconda ...

F1 GP Bahrain, diretta gara: dove vederla in tv Tuttosport

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del Bahrain 2023, prima tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito del Sakhir. Si è aperta ufficialmente la stagione della massima categoria ...Prima gara dell’anno a Sakhir, c’è Verstappen che parte in prima fila con Perez secondo. Ma la Ferrari è subito dietro con Leclerc e Sainz in seconda fila. Segui con noi la gara ...