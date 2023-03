Gosens: «Sto bene adesso! Voglio ripagare la fiducia per le gare di fila» (Di domenica 5 marzo 2023) Gosens sarà titolare alle 18 in Inter-Lecce, il prossimo match della venticinquesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Nel prepartita di Inter TV il giocatore ha detto cosa si attende dalla sfida del Meazza. OBIETTIVO VINCERE – Così Robin Gosens prima di Inter-Lecce: «Vogliamo vincere a tutti i costi per continuare il nostro cammino. Soprattutto vogliamo rialzarci dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa: dobbiamo vincere a tutti i costi stasera. Il Lecce? Una squadra di valore che gioca un buon calcio, ma se mettiamo quello che sappiamo fare abbiamo le qualità per vincere la gara. Le mie condizioni fisiche? Sto bene adesso, è la prima volta che faccio due partite di fila e questo è importante. Devo ritrovare la continuità e stare in campo, sono contento che il mister me la stia dando e ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023)sarà titolare alle 18 in Inter-Lecce, il prossimo match della venticinquesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Nel prepartita di Inter TV il giocatore ha detto cosa si attende dalla sfida del Meazza. OBIETTIVO VINCERE – Così Robinprima di Inter-Lecce: «Vogliamo vincere a tutti i costi per continuare il nostro cammino. Soprattutto vogliamo rialzarci dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa: dobbiamo vincere a tutti i costi stasera. Il Lecce? Una squadra di valore che gioca un buon calcio, ma se mettiamo quello che sappiamo fare abbiamo le qualità per vincere la gara. Le mie condizioni fisiche? Stoadesso, è la prima volta che faccio due partite die questo è importante. Devo ritrovare la continuità e stare in campo, sono contento che il mister me la stia dando e ...

