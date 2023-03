Gosens si blinda: 'Futuro? Per me c'è solo l'Inter' (Di domenica 5 marzo 2023) Robin Gosens è stato Intervistato da Dazn al termine della sfida vinta per 2-0 dall'Inter contro il Lecce. Visibilmente contento... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Robinè statovistato da Dazn al termine della sfida vinta per 2-0 dall'contro il Lecce. Visibilmente contento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gosens si blinda: 'Futuro? Per me c'è solo l'Inter': Robin Gosens è stato intervistato da Dazn al termine della sfi… - cmdotcom : #Gosens si blinda: 'Futuro? Per me c'è solo l'#Inter' -