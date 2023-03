Gosens: «Per me molto importante ritrovare il campo! Quanto mi serve» (Di domenica 5 marzo 2023) Gosens è contento dopo Inter-Lecce 2-0, che ha segnato il ritorno alla vittoria dopo la brutta prova di Bologna. Queste le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Inter TV. CONTINUITÀ PERSONALE – Robin Gosens festeggia i novanta minuti in Inter-Lecce: «Come detto altre volte per me è molto importante ritrovare il campo. Sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia di giocare due gare da titolare: è quello che mi serve, abbiamo vinto meritatamente. Mi sento molto bene, sto avendo la gamba che voglio avere e sto andando come sempre. Sono contento, adesso è importante trovare la continuità. Prestazione da post sul nuovo account LinkedIn? Non lo so perché voglio parlare in generale e non solo di calcio, ma vediamo». Inter-News - Ultime notizie ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023)è contento dopo Inter-Lecce 2-0, che ha segnato il ritorno alla vittoria dopo la brutta prova di Bologna. Queste le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Inter TV. CONTINUITÀ PERSONALE – Robinfesteggia i novanta minuti in Inter-Lecce: «Come detto altre volte per me èil campo. Sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia di giocare due gare da titolare: è quello che mi, abbiamo vinto meritatamente. Mi sentobene, sto avendo la gamba che voglio avere e sto andando come sempre. Sono contento, adesso ètrovare la continuità. Prestazione da post sul nuovo account LinkedIn? Non lo so perché voglio parlare in generale e non solo di calcio, ma vediamo». Inter-News - Ultime notizie ...

