Gomitata in area, calciatore del Casarano perde i sensi: trasportato all'ospedale Situazione poi migliorata (Di domenica 5 marzo 2023) Barletta-Casarano 3-3 oggi per il campionato di calcio di serie D girone H. Una grave preoccupazione nel corso della partita per uno scontri gioco. Il difensore Tipaldi, della squadra salentina, ha subìto una Gomitata in faccia ad opera di un avversario che peraltro era di spalle. Il calciatore del Casarano è caduto privo di sensi ed è stato necessario il trasporto all'ospedale per accertamenti. Le condizioni di Tipaldi sono comunque migliorate.

