(Di domenica 5 marzo 2023) Si chiude con una lotta totale per la vittoria il terzo giro dell’Arnoldimpossibile capire chi porterà a casa il successo a Bay Hill, anche se proprio alla buca 18emerge comesolitario in virtù al proprio score pari con il par. Per lui si tratta di una conferma, ma nel frattempo, rimanendo a -9 in via totale, il vantaggio è stato sostanzialmente dilapidato nella sua interezza. Grande recupero per Viktor Hovland: il norvegese, grazie al suo -6 di oggi,a -8 e aggancia Scottie Scheffler, il quale si trova in piena lotta per riprendersi il numero 1 del mondo. Fa -6 anche Tyrrell Hatton: l’inglese, però, è quarto a -7, il che comunque gli basta per precedere di un colpo Harris English e Rory ...

Golf: Kurt Kitayama si veste da leader all'Arnold Palmer Invitational 2023. Francesco Molinari sale ancora, è 19° OA Sport

Ancora impossibile capire chi porterà a casa il successo a Bay Hill, anche se proprio alla buca 18 Kurt Kitayama emerge come leader solitario in virtù al proprio score pari con il par. Per lui si ...However Scheffler and Hovland are two shots better off and halfway leader Kurt Kitayama birdied the last of an eventful third round to sit one clear of the field on nine-under. McIlroy made the most ...