Golf | Arnold Palmer Invitational 2023 | Scheffler sogna la vetta del ranking | Molinari torna in top 20

(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo il terzo giro dell’, al comando c’è lo statunitense Kurt Kitayama con 207 (-9). Staccato di un solo colpo il connazionale Scottie, secondo con 208 (-8) insieme a Hovland e più determinato che mai a conquistare il successo. Qualora riuscisse ad imporsi sul percorso dell’’s Bay Hill Cub & Lodge,tornerebbe infatti al numero uno del. L’attuale leader delle classifiche, Jon Rahm, è solo 44° con 217 (+1), mentre il numero tre, Rory McIlroy, è quinto con 210 (-6). Buone notizie anche per i colori azzurri, con Francescoin grado di portarsi in 19^ posizione con 214 (-2) dopo un complicato secondo giro che l’aveva visto precipitare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Golf, #ArnoldPalmerInvitational: #Scheffler sogna la vetta del ranking, Francesco #Molinari torna in top 20 grazie… - FederGolf : ?? Arnold Palmer Invitational Negli Stati Uniti dopo il terzo giro conduce ancora ???? #Kitayama con -9 seguito da… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Arnold Palmer Invitational Negli Stati Uniti dopo il secondo giro conduce ???? #Kitayama con -9 seguito da ???? #Spieth, 2/o… - newsfresche : RT @OA_Sport: Kurt Kitayama guida l'Arnold Palmer Invitational 2023 dopo tre giri. Continua la scalata di Francesco Molinari - OA_Sport : Kurt Kitayama guida l'Arnold Palmer Invitational 2023 dopo tre giri. Continua la scalata di Francesco Molinari -

Francesco Molinari scende in campo nelPalmer Invitational, gara che fece sua nel 2019, ultimo suo successo individuale. Su un percorso amico il torinese cerca le sensazioni di un ...

In America, dopo un secondo giro deludente, Francesco Molinari è risalito dalla 41/a alla 19/a posizione con 214 (69 75 70, -2) colpi nel terzo giro dell'Arnold Palmer Invitational. (ANSA) ...e anche se il giocatore classificato al 46° posto nella classifica ufficiale del golf mondiale potrebbe non essere ancora un nome familiare, si è sicuramente fatto un nome per se stesso contro uno dei ...