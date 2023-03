Golda, recensione del film con Helen Mirren (Di domenica 5 marzo 2023) Il film: Golda, 2023. Regia: Guy Nattiv. Cast: Helen Mirren, Camille Cottin, Ellie Piercy, Rami Heuberger, Lior Ashkenazi, Liev Schreiber. Genere: drammatico. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: La guerra di Yom Kippur del 1973, raccontata dal punto di vista di Golda Meir, primo ministro di Israele dal 1969 al 1974. <!







> È stato avvolto nella polemica sin dal primo annuncio, per la scelta di affidare il ruolo principale a Helen Mirren, al punto che la diretta interessata ha ammesso di essersi interrogata su quanto avesse senso per lei interpretare Golda Meir. Una scelta che, al netto di eventuali considerazioni sul talento dell’attrice, sa soprattutto di trovata commerciale per dare ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 5 marzo 2023) Il, 2023. Regia: Guy Nattiv. Cast:, Camille Cottin, Ellie Piercy, Rami Heuberger, Lior Ashkenazi, Liev Schreiber. Genere: drammatico. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: La guerra di Yom Kippur del 1973, raccontata dal punto di vista diMeir, primo ministro di Israele dal 1969 al 1974. È stato avvolto nella polemica sin dal primo annuncio, per la scelta di affidare il ruolo principale a, al punto che la diretta interessata ha ammesso di essersi interrogata su quanto avesse senso per lei interpretareMeir. Una scelta che, al netto di eventuali considerazioni sul talento dell’attrice, sa soprattutto di trovata commerciale per dare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cheaterbag : RT wireditalia 'Ci sono rare, rarissime attrici in grado di non deludere a prescindere dal ruolo che interpretano.… - wireditalia : Ci sono rare, rarissime attrici in grado di non deludere a prescindere dal ruolo che interpretano. Una di queste è… - cheaterbag : RT wireditalia 'Presentato fuori concorso, racconta i giorni della guerra dello Yom Kippur 50 anni dopo - wireditalia : Presentato fuori concorso, racconta i giorni della guerra dello Yom Kippur 50 anni dopo -