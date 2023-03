Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Goggia tra Sanremo e Ballando con le Stelle: 'Aspetto invito' - infoitsport : Sofia Goggia dopo l'ennesimo trionfo: «E ora voglio il SuperG e Sanremo. Ho detto no a Ballando: non ho la coscia l… - infoitsport : Sofia Goggia: 'Ho toppato i Mondiali ma voglio vincere tutto fino al 2027. Sanremo? Aspetto l'invito' - LeoganeMickael : RT @repubblica: Sofia Goggia: 'Ho toppato i Mondiali ma voglio vincere tutto fino al 2027. Sanremo? Aspetto l'invito' [di Mattia Chiusano]… - repubblica : Sofia Goggia: 'Ho toppato i Mondiali ma voglio vincere tutto fino al 2027. Sanremo? Aspetto l'invito' [di Mattia Ch… -

"Questa coppa non mi ripaga della delusione del Mondiale. Anche prima di Meribel ero sulla strada della conquista della coppa, la delusione resta forte, però sono contenta di aver preso il trofeo in ...Sofiasi era sempre trovata sulla stessa lunghezza d onda di Elena, la più grande delle ... il Calcio perde il suo Amico Fragile Articoli più letti2023, il freestyle di Fedez: il testo ...Quando aveva trionfato nella discesa libera a Cortina, il 20 gennaio, Sofiale aveva dedicato la vittoria. "Elli, è per te". L'amica aveva risposto: "Quel pettorale ...Articoli più letti...

Goggia: “Sanremo Chi non vorrebbe andarci Anni fa ho ricevuto l’invito per…” Golssip

Sofia Goggia, in conferenza stampa dopo la conquista della coppetta di specialità, ha fatto alcune rivelazioni inedite riguardanti progetti e sogni nel cassetto: "Andare ospite a Sanremo Aspetto ...Da tempo ormai si susseguono rumors riguardant un preseunto flirt tra il la Goggia e Giletti. Il conduttore del programma di La7 'Non è l'Arena' ha esordito l'intervista rilasciata recentemente a ...