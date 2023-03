Goggia campionessa senza limiti: “È stata la mia stagione più dominante” (Di domenica 5 marzo 2023) Quarta coppa di specialità, terza consecutiva. Sofia Goggia si conferma la regina della discesa libera grazie al secondo posto di Kvitfjell, dietro alla padrona di casa Lie. L’ultima gara sarà una passerella per la bergamasca, che ha azzerato la concorrenza mettendo oltre 200 punti di distacco tra lei e la prima inseguitrice, la slovena Stuhec. Ciò che dal 2008 al 2016 è stata Lindsey Vonn, vincendo otto volte su nove, oggi è la bergamasca. Dominatrice di specialità: “Questa coppa mi dice che sono la discesista più forte. Ho vinto 5 gare su 8, in una sono caduta e il peggior risultato è stato il secondo posto… È stata la mia stagione più dominante, visto il distacco. In poche nel circuito ad oggi possono andare sopra i 100 km all’ora come riesco a fare io”. “Ci sono due discese in cui penso di aver ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 marzo 2023) Quarta coppa di specialità, terza consecutiva. Sofiasi conferma la regina della discesa libera grazie al secondo posto di Kvitfjell, dietro alla padrona di casa Lie. L’ultima gara sarà una passerella per la bergamasca, che ha azzerato la concorrenza mettendo oltre 200 punti di distacco tra lei e la prima inseguitrice, la slovena Stuhec. Ciò che dal 2008 al 2016 èLindsey Vonn, vincendo otto volte su nove, oggi è la bergamasca. Dominatrice di specialità: “Questa coppa mi dice che sono la discesista più forte. Ho vinto 5 gare su 8, in una sono caduta e il peggior risultato è stato il secondo posto… Èla miapiù, visto il distacco. In poche nel circuito ad oggi possono andare sopra i 100 km all’ora come riesco a fare io”. “Ci sono due discese in cui penso di aver ...

