Gli uomini preferiscono le bionde | una Marilyn attizzosa e immortale

GLI uomini preferiscono LE bionde Canale 2000 ore 21.20 Con Marilyn Monroe, Jane Russell , Charles Coburn. Regia di Howard Hawks. Produzione USA 1953 . Durata:; 1 ora e 45 LA TRAMA La bionda Lorelei (Marilyn) e la bruna Dorothy (Jane Russell) fanno strage di cuori maschili nel transatlantico New York - Parigi. Lorelei ma intanto strage ma aspira ad accalappiare un miliardario. Dorothy invece cerca il vero amore ("Voglio un uomo che corra più veloce di me"). Faranno centro tutt'e due. Lorelei rincretinisce il suo miliardario. Dorothy si mette con un fusto squattrinato (ma siamo sicuri che corra più forte di lei? Qualche dubbio rimane) PERCHE' VEDERLO Perché a 70 anni di distanza rimane una delle commedie più azzeccate mai uscite da Hollywood. Le due attrici non furono mai più così ...

