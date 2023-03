Gli studenti che fanno impazzire la sinistra: dove si batte il pensiero unico? (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 marzo – Gli studenti e la scuola sembrano essere sempre un tabù: non c’è niente da fare, la scuola è “cosa-nostra” sembrano dire presidi, docenti e sindaci di sinistra. Perfino David Parenzo, twittando una foto dei ragazzi del Blocco Studentesco Padova si è lasciato scappare un possessivo “nel mio storico liceo classico”, riferendosi alla scuola teatro dell’azione dei ragazzi, come a suggellare il sacro divieto che questi studenti avrebbero violato. “Il mio tesssoro…” è la famosa battuta di Gollum. Purtroppo dall’altra parte l’interesse per la scuola sembra quasi nullo. Che dicono gli studenti? Ieri il movimento del fulmine cerchiato, emanazione giovanile di CasaPound Italia, è andato all’attacco in diverse città verso i dirigenti scolastici colpevoli, secondo il movimento, di gestire le scuole come dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 marzo – Glie la scuola sembrano essere sempre un tabù: non c’è niente da fare, la scuola è “cosa-nostra” sembrano dire presidi, docenti e sindaci di. Perfino David Parenzo, twittando una foto dei ragazzi del Blocco Studentesco Padova si è lasciato scappare un possessivo “nel mio storico liceo classico”, riferendosi alla scuola teatro dell’azione dei ragazzi, come a suggellare il sacro divieto che questiavrebbero violato. “Il mio tesssoro…” è la famosa battuta di Gollum. Purtroppo dall’altra parte l’interesse per la scuola sembra quasi nullo. Che dicono gli? Ieri il movimento del fulmine cerchiato, emanazione giovanile di CasaPound Italia, è andato all’attacco in diverse città verso i dirigenti scolastici colpevoli, secondo il movimento, di gestire le scuole come dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : #Roma sostiene la manifestazione di #Firenze a difesa della #scuola e della #Costituzione, contro ogni forma di vio… - LaStampa : Lidia Ravera: “Polizia tra gli studenti, blitz inaccettabile Così si minaccia la libertà di espressione” - Tg3web : Non si placano le polemiche per quanto avvenuto in un istituto superiore di piazza Armerina, nell'Ennese. Un'assemb… - nexusSEI_6 : @fmandolfino1 @micheleboldrin Ogni singola parola,no L'univers'quasi gratuita'è un'altro mito E che lui si scandali… - CiaoNe100 : @stefanomassini e la lettera a tutti gli studenti del mondo, su IG #scuolaMichelangiolo #Firenze @stefanomassini… -