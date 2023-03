Gli artisti che rivendicano i propri diritti rispetto all’uso dell’AI

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 5 marzo 2023) Basta fornire un’immagine – non importa da quale database -, basta dare qualche indicazione testuale e basta attendere qualche secondo: diversi sistemi basati sull’intelligenza artificiale saranno in grado di fornire una nuova immagine che, magari, ricalca da molto vicino lo stile di un fumettista, di un artista, di un gallerista. A volte, la copia è talmente fedele da essere quasi spudorata. E questo comporta seri problemi con il copyright. Per questo motivo, quindi, diversi– a livello europeo – si sono messi insieme e hanno costituito l’European Guild for Artificial Intelligence Regulation: si tratta di una associazione che si batterà contro quella che viene definita una violazione deiumani. Ovvero, l’indiscriminato utilizzo delle opere di ingegno deglisenza il loro consenso, per produrre immagini ...