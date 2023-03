Gli applausi del Maradona dopo Napoli-Lazio dimostrano che l’ambiente è maturato Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023) Nonostante la sconfitta contro la, ilha applaudito ildi Luciano Spalletti. Segno cheè cambiato, scrive ladello Sport. “Così, a fine partita si sono viste scene inconsuete: Kim disperato sul prato del, Kvara consolato addirittura dagli avversari e Zielinski che ha esternato anche ai microfoni la rabbia dello spogliatoio per il secondo ko stagionale. Tutti segnali che Spalletti ha interpretato positivamente perché la sconfitta è stata bruciante in quanto il gruppo ha quel sacro fuoco che piace all’allenatore”. “Impossibile del resto finire fuori strada quando ai bordi c’è un pubblico che ti spinge a rimetterti al più presto in carreggiata e a tagliare in fretta il traguardo. Ilal triplice fischio non solo ...