Gli aerei di Getafe (Di domenica 5 marzo 2023) Il gagliardetto del Getafe Nella periferia sud di Madrid si trova Getafe una cittadina di oltre centomila anime che anche grazie al calcio ha saputo conquistarsi il suo momento di notorietà richiamando, nello stemma attuale della squadra, due peculiarità probabilmente non particolarmente note. Lo stemma in uso del Getafe C.F. Prima di questo stemma, tuttavia, questa società, ai suoi albori, ha preferito esporre una simbologia meno legata alla città come quella che veniva apposta sui gagliardetti realizzati alla fine degli anni Cinquanta quando l’allora Club Deportivo Getafe (la prima denominazione assunta dalla squadra) disputava i campionati corrispondenti alla nostra serie D. Infatti nel gagliardetto bianco e azzurro oggi presentato compare quale emblema una bandiera all’interno di un cerchio con qualche analogia ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) Il gagliardetto delNella periferia sud di Madrid si trovauna cittadina di oltre centomila anime che anche grazie al calcio ha saputo conquistarsi il suo momento di notorietà richiamando, nello stemma attuale della squadra, due peculiarità probabilmente non particolarmente note. Lo stemma in uso delC.F. Prima di questo stemma, tuttavia, questa società, ai suoi albori, ha preferito esporre una simbologia meno legata alla città come quella che veniva apposta sui gagliardetti realizzati alla fine degli anni Cinquanta quando l’allora Club Deportivo(la prima denominazione assunta dalla squadra) disputava i campionati corrispondenti alla nostra serie D. Infatti nel gagliardetto bianco e azzurro oggi presentato compare quale emblema una bandiera all’interno di un cerchio con qualche analogia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Gli aerei dell'Unione Europea si limitano a osservare dall'alto chi rischia la vita e chi naufraga. Non basta, ser… - JamesLucasIT : Il “terminatore” al tramonto nelle varie stagioni sull'Europa centrale. All'equatore la linea del terminatore si m… - romeo3ace : @MaselliCarlo @Foscari1991 Vanno protette le piste create d nuove temporanee Più patriot e Iris e magari… - sil_viar0 : RT @Lukyluke311: Siria - Il ponte aereo degli Emirati per fornire aiuti e soccorso alla Siria dopo il terremoto è considerato il più grande… - GCirinei : RT @Renata59410304: L'#ArabiaSaudita ha inviato 3 aerei con aiuti umanitari in #Ucraina 135 potenti generatori da 20 a 400kW vestiti pesa… -