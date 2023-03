Giovanna Vitelli per il cambio generazionale in Azimut Benetti

(Di domenica 5 marzo 2023)ha annunciato formalmente la nomina dia presidente del gruppo. “Il percorso di continuità familiare, fortemente voluto dal fondatore Paolo, garantisce la stabilità necessaria per cogliere tutte le opportunità del futuro” spiega l’azienda. “Per il futuro l’andare avanti di questo traghettamento che è proporzionale alla crescita dimensionale dell’azienda che già oggi, già solo nel piano triennale in corso, ha una prospettiva di crescita del fatturato molto significativa”, dichiara la neo presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giovanna Vitelli nominata nuovo presidente del gruppo Azimut Benetti SuperYacht24.IT

