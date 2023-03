Giorgio Chiellini segna il primo gol negli Usa | l’esultanza è una dedica a Davide Astori

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilgol dicon la maglia dei Los Angeles Galaxy è arrivato proprio a cinque anni da quel “maledetto giorno”, come lui stesso lo ha definito sui social. Cinque anni dalla morte di, cheha voluto ricordare nella sua esultanza: fermo davanti alla tribuna con la mano a simulare il saluto militare, così come fece Vitor Hugo algol della Fiorentina dopo la scomparsa del capitano.ha poi simulato un bacio e alzato il braccio verso il cielo.scored andted his goal to???? pic.twitter.com/tfLCFvcsPT — Italian Football News ???????? (@footitalia1) March 4, 2023 L’ex difensore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAFC : 24' | #LAFC GOOOOOOOAAAAALLLL GIORGIO CHIELLINI OPENS THE SCORING! #LAFCvPOR 1-0 - LAFC : Our current leading scorer? Giorgio Chiellini. ???? - footitalia1 : Giorgio Chiellini scored and dedicated his goal to Davide Astori ?? - AngeTaglieri88 : RT @MLSsocceritalia: Giorgio Chiellini, il primo gol in #MLS, e la dedica a Davide #Astori. #LAFC - Lollogrtt : RT @footitalia1: Giorgio Chiellini on Instagram -

