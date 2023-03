Ginnastica artistica | Serie A | pagelle seconda tappa Maresca-Lodadio infiammano | Levantesi faro | Macchini risale

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Sabato 4 marzo si è disputata ladellaA1 2023 dimaschile, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledegli atleti italiani che si sono messi maggiormente in luce al Pala De Andrè di Ravenna. SALVATORE: 8,5. Mette il timbro di una giornata con una sontuosa prestazione agli anelli, attrezzo su cui ha conquistato un bronzo mondiale e uno europeo. Il campano esegue un ottimo esercizio e viene premiato con 14.500 (6.2 il D Score), dimostrando di avere recuperato definitivamente dall’infortunio e di essere in piena corsa per la convocazione ai grandi eventi internazionali. Si è sacrificato anche tra volteggio (12.600) e sbarra (12.000) per la suaSalerno: per entrare nella ...