Ginecologo picchiato in ospedale a Napoli | arrestato l’aggressore

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 39 anni è statocon l’accusa di lesioni personali aggravate per aver colpito unin servizio presso l’Vecchio Policlinico didella Università Vanvitelli. Ieri mattina gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico della struttura dopo la segnalazione di un’aggressione nei confronti di un medico. Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo, in forte stato di agitazione, dopo aver incontrato sulle scale esterne dell’ildi una sua parente che aveva partorito giovedì con alcune complicanze per il neonato che ...

Il medico del Policlinico: "Da molti anni seguo la famiglia del neonato. Basti pensare che la mamma è venuta alla luce nel ' 94 nelle mie ...I parenti, venuti a conoscenza dell'accaduto, non sappiamo per quale motivo, se la sono presa con ildi guardia e lo hanno preso a pugni al volto. Addirittura sembrerebbe attraverso l'..."Un giorno - scrive nel suo diario la Hargreaves - mi hain modo selvaggio solo perché ... al sesto mese di gravidanza decide di non seguire i consigli del suoe si avventura, in ...

E' stato arrestato dalla polizia l'uomo che ieri mattina ha picchiato un medico al vecchio Policlinico. Si tratta di S.M., 39enne di Napoli con precedenti ...