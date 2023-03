Gianni Morandi ricorda Dalla e Battisti: “La loro musica resterà per sempre con noi” (Di domenica 5 marzo 2023) Gianni Morandi (foto Angelo Trani)BOLOGNA – “Nel giro di poche ore, nello stesso anno, 1943, sono nati due grandi artisti che hanno lasciato una traccia determinante e indimenticabile nella storia della musica italiana. Lucio Dalla ieri e Lucio Battisti oggi, avrebbero compiuto 80 anni. La loro musica, la loro opera, resterà per sempre con noi e dopo di noi”. E’ quanto scrive Gianni Morandi sulla sua pagina Facebook nel ricordare Dalla e Battisti, che in questi giorni avrebbero compiuto 80 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 5 marzo 2023)(foto Angelo Trani)BOLOGNA – “Nel giro di poche ore, nello stesso anno, 1943, sono nati due grandi artisti che hanno lasciato una traccia determinante e indimenticabile nella storia dellaitaliana. Lucioieri e Luciooggi, avrebbero compiuto 80 anni. La, laopera,percon noi e dopo di noi”. E’ quanto scrivesulla sua pagina Facebook nelre, che in questi giorni avrebbero compiuto 80 anni. L'articolo L'Opinionista.

