Giallo sulle spese elettorali di Giorgia Meloni. Deposita due rendiconti, ma le cifre sono diverse fra loro (Di domenica 5 marzo 2023) C’è un Giallo nelle spese elettorali di Giorgia Meloni per le elezioni politiche di settembre 2022 che l’hanno portata alla guida del governo. La leader di Fratelli di Italia ha Depositato due volte il rendiconto dei finanziamenti ricevuti dai supporter. Un documento è allegato alla sua dichiarazione dei redditi pubblicata sul suo profilo nel sito della Camera dei deputati. Il secondo documento è invece pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” della presidenza del Consiglio dei ministri. Non si tratta però dello stesso documento: alla Camera c’è solo una tabella che mette in fila i singoli finanziamenti ricevuti e i relativi importi. Alla presidenza del Consiglio è invece Depositato un più corposo documento che in ogni pagina contiene la ricevuta firmata ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) C’è unnellediper le elezioni politiche di settembre 2022 che l’hanno portata alla guida del governo. La leader di Fratelli di Italia hato due volte il rendiconto dei finanziamenti ricevuti dai supporter. Un documento è allegato alla sua dichiarazione dei redditi pubblicata sul suo profilo nel sito della Camera dei deputati. Il secondo documento è invece pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” della presidenza del Consiglio dei ministri. Non si tratta però dello stesso documento: alla Camera c’è solo una tabella che mette in fila i singoli finanziamenti ricevuti e i relativi importi. Alla presidenza del Consiglio è inveceto un più corposo documento che in ogni pagina contiene la ricevuta firmata ...

