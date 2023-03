GF Vip, svelato cos’è successo davvero tra Elettra e Ginevra Lamborghini (Di domenica 5 marzo 2023) Il motivo per cui Ginevra Lamborghini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, e sua sorella minore Elettra Lamborghini, popstar di successo internazionale, hanno litigato qualche anno fa non è mai stato divulgato né ufficialmente, né ufficiosamente. Ma dal modo definitivo con cui Elettra ha cancellato Ginevra dalla sua vita, non invitandola neanche al suo matrimonio, è stato subito evidente che si trattava di qualcosa di molto grave. Qualcosa che negli ultimi giorni sembra serpeggiare per la prima volta sui social. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ed Elettra Lamborghini sempre più lontane A quanto pare, stando ai rumors che circolano sul web e sui social, Ginevra ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023) Il motivo per cui, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, e sua sorella minore, popstar diinternazionale, hanno litigato qualche anno fa non è mai stato divulgato né ufficialmente, né ufficiosamente. Ma dal modo definitivo con cuiha cancellatodalla sua vita, non invitandola neanche al suo matrimonio, è stato subito evidente che si trattava di qualcosa di molto grave. Qualcosa che negli ultimi giorni sembra serpeggiare per la prima volta sui social. GF Vip 7,edsempre più lontane A quanto pare, stando ai rumors che circolano sul web e sui social,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Febbre da derby: più di mille richieste per due biglietti vip gratis di Juventus-Torino: Febbre da derby: più di mi… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, terzo anno nel ruolo di opinionista? Ecco cosa ha svelato per il GF Vip 8 - IsaeChia : #GfVip 7, Manila Nazzaro lancia una dura stoccata ai Vipponi: “Solo insulti e mancanza di rispetto, ma non riescono… - 361_magazine : Sonia Bruganelli e il Gf Vip 8: ecco cosa ha svelato l’opinionista in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni… - IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli lascia la poltrona da opinionista? Ecco i nomi di due ex Vippone che spera possano prend… -