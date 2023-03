GF Vip | interviene Pier Silvio Berlusconi | Bene | ma troppo tardi | Le pillole de La Velenosa

(Di domenica 5 marzo 2023) Di edizioni brutte del GF ne abbiamo viste. Ricordo che in una delle edizioni della D’Urso, addirittura gli sponsor lasciarono il programma. Ricordo i gieffini che portavano in magazzino tutte le cose riguardanti certi sponsor che avevano deciso di non associare più il loro nome al programma. Ricordo sia l’edizione di Aida Nizar sia quella con Francesca De Andrè, entrambe pessime. Quella di quest’anno però le batte tutte. Tra volgarità, cattiverie e bullismo non si è mai vista un’edizione più scadente. Fossi uno dei concorrenti non sarei fiero di dire di aver partecipato a questa edizione. Si è partiti con il bullismo verso Marco Bellavia, per arrivare negli ultimi giorni a comportamenti davvero volgari di Edoardo Donnamaria nei confronti di quella che dovrebbe essere la sua fidanzata. Diciamo che anche l’opinionista, la Bruganelli, la puntata scorsa c’è andata giù pesante. Un conto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, rissa in studio tra Donallisi e incorvassi, interviene Giulia Salemi - glooit : GF Vip, rissa sfiorata tra i fan dei Donnalisi e degli Incorvassi: interviene Giulia Salemi leggi su Gloo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Chiara Rabbi interviene sui social dopo la sfuriata di Davide Donadei: 'Se avessi saputo di...' - MondoTV241 : GF Vip 7, il padre di #EdoardoDonnamaria interviene sui social per difendere il figlio #gfvip - infoitcultura : Edoardo Donnamaria, il papà del VIP interviene sugli ultimi avvenimenti -

... la replica del Gfè stata sostituita dal film Un'ottima annata . "Spegnete quel microfono": finimondo in studio, SignoriniIncolpevole testimone di questo scontro è stata Giulia Salemi che in quel momento era collegata con il GFParty. La curatrice dell'angolo web del reality ha chiamato accanto a sé Carmela, attrice ...La ex concorrentesui social per commentare il discorso del conduttore del reality sulla violenza dilagante sui ...

Grande Fratello Vip 7, rissa in studio tra Donallisi e incorvassi ... Movieplayer

Grande Fratello Vip news- Il web non perdona, ma soprattutto non dimentica. Nelle ultime ore, se nella Casa sembra essere tornato un clima di serenità, tanto che le due divisioni storiche pare non esi ...Una volta ripresa in mano la sua vita, proprio ieri è intervenuta sui social per ringraziare tutti ... Nessun accenno dunque a nessuno degli attuali concorrenti del Gf Vip 7, in particolare nessun ...