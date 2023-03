Gf Vip, il comportamento è ‘fuori luogo’: Alfonso Signorini durissimo, gelo in studio (Di domenica 5 marzo 2023) Gf Vip, il comportamento è ‘fuori luogo’: Alfonso Signorini durissimo con lui, gelo in studio per le parole del conduttore. Il Grande Fratello Vip 7 si avvia alla conclusione e, in queste battute finali, non mancano i colpi di scena e soprattutto le polemiche. L’ultima andata in onda è stata sicuramente una puntata “rovente”, tanto che non sono mancati gli attacchi sia da parte delle opinioniste che dal conduttore stesso. Alfonso Signorini stizzito, ecco con chi: atmosfera molto tesa nell’ultima puntata del reality show – grantennistoscana.itSonia Bruganelli, ad esempio, si è scagliata contro Edoardo Tavassi, definendolo il concorrente più manipolatore della storia del GF Vip; anche Orietta Berti ha espresso il suo ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 5 marzo 2023) Gf Vip, ilcon lui,inper le parole del conduttore. Il Grande Fratello Vip 7 si avvia alla conclusione e, in queste battute finali, non mancano i colpi di scena e soprattutto le polemiche. L’ultima andata in onda è stata sicuramente una puntata “rovente”, tanto che non sono mancati gli attacchi sia da parte delle opinioniste che dal conduttore stesso.stizzito, ecco con chi: atmosfera molto tesa nell’ultima puntata del reality show – grantennistoscana.itSonia Bruganelli, ad esempio, si è scagliata contro Edoardo Tavassi, definendolo il concorrente più manipolatore della storia del GF Vip; anche Orietta Berti ha espresso il suo ...

