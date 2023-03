Gf Vip 7 | parla la migliore amica di Antonella Fiordelisi | “Edoardo Donnamaria mi ha deluso | certi suoi errori non li perdonerò mai ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilenia Virno, ladi, ha commentato il comportamento dinella Casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo aver incontrato la schermitrice nel giardino del loft di Cinecittà, Ilenia è stata intervistata da Giada De Miceli (CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE) per Non succederà più, la trasmissione in onda su Radio Radio. L’della(CLICCA QUI PER UN ESTRATTO DELL’INTERVISTA), sul volto di Forum, ha detto: All’inizio l’ha portata molto in alto con questa relazione che ha fatto un po’ sognare tutti e poi, ti dico la verità dal mio punto di vista, anche a me hal’atteggiamento che lui ha avuto neiconfronti. Lui dovrebbe cambiare degli ...