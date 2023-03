Gf Vip 7, Matteo Diamante parla del suo rapporto con Nikita Pelizon: “Avevo paura che lei non volesse neanche…” (Di domenica 5 marzo 2023) Entrato come ospite nella Casa del Grande Fratello Vip per qualche settimana, Matteo Diamante ha ritrovato la sua storica ex fidanzata Nikita Pelizon. I due hanno, in parte inaspettatamente, ritrovato una bella complicità. Poche ore fa, nel corso di una diretta su Twitter con i suoi follower, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è tornato a parlare del suo rapporto con la modella triestina: Faremo una diretta insieme io e Ginevra poi per votare Nikita che se dovesse andare subito noi ci buttiamo subito insieme ai Donnalisi assolutamente. Io non mollerò mai Nikita ragazzi, non potrei mai. Non ero molto convinto, vi dico la verità. Avevo paura sicuramente che lei non volesse neanche instaurare un ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023) Entrato come ospite nella Casa del Grande Fratello Vip per qualche settimana,ha ritrovato la sua storica ex fidanzata. I due hanno, in parte inaspettatamente, ritrovato una bella complicità. Poche ore fa, nel corso di una diretta su Twitter con i suoi follower, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è tornato are del suocon la modella triestina: Faremo una diretta insieme io e Ginevra poi per votareche se dovesse andare subito noi ci buttiamo subito insieme ai Donnalisi assolutamente. Io non mollerò mairagazzi, non potrei mai. Non ero molto convinto, vi dico la verità.sicuramente che lei nonneanche instaurare un ...

