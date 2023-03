GF Vip 7, le vippone si trasformano in Spice Girls (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri sera nella Casa del GF Vip 7 è tornato il GF Game Night, dove le vippone si sono trasformate in Spice Girls! L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri sera nella Casa del GF Vip 7 è tornato il GF Game Night, dove lesi sono trasformate in! L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Le vippone si trasformano in Spice Girls e cantano Wannabe: il video diventa virale #gfvip - infoitcultura : Gf Vip 7, famosissimo ex Vippone si scaglia contro Edoardo Tavassi - IsaeChia : #GfVip 7, Matteo Diamante parla del suo rapporto con Nikita Pelizon: “Avevo paura che lei non volesse neanche…” L’… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: 'Nikita Pelizon e Oriana Marzoli possano arrivare in finale', parla un ex amato Vippone - PressReview99 : Grande Fratello Vip: 'Nikita Pelizon e Oriana Marzoli possano arrivare in finale', parla un ex amato Vippone… -